Eyüpsultan’da nefes kesen operasyon! Dağıtamadan yakalandılar

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok miktarda kokain maddesinin yurtdışından ülkemize sokulduğu ve piyasa dağıtılacağı bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, uyuşturucunun bir taksi ve otomobille taşındığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda taksiyi durduran jandarma ekipleri, sürücüsünü etkisiz hale getirdikten sonra araçta arama yaptı.

YAKLAŞIK 36 KİLOGRAM KOKAİN

Yapılan aramalarda taksinin arka koltuğunun içerisine gizlenmiş çok miktarda kokain ele geçirildi. Tespit edilen diğer otomobilde de arama yapan ekip, bagajda satışa hazır hale getirilmiş kokain buldu. Adresi önceden tespit edilen bir eve de operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptığı aramalarda valizin içerisinde kokain ele geçirdi. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.

PİYASA DEĞERİ 125 MİLYON LİRA

Operasyonlarda ele geçirilen toplamda 35 kilo 950 gr kokain, 2 adet hassas terazi, 2 adet sahte plaka, 1 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi ve 3 gram esrara el konuldu.Gözaltına alınan 5 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Ele geçirilen kokainlerin piyasa değerinin yaklaşık 125 milyon lira olduğu öğrenildi.