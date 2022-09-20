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Eyüpsultan'da polisler otomobil bagajında 1 kilogram eroin yakaladı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir otomobili durduran polis ekipleri, bagajda 1 kilogramlık eroin ele geçirdi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:17
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Eyüpsultan'da otomobilin bagajında 1 kilogram eroin yakaladı

Eyüpsultan'da polisler otomobil bagajında 1 kilogram eroin yakaladı
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Eyüpsultan'da uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı yapılan bir otomobili durduran polis ekipleri, bagaja gizlenmiş kutu içinde bir kilogram eroin ele geçirdi. Otomobildeki M.Ü. ve H.İ. gözaltına alındı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Tem Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı ihbarı yapılan 34 FN 0988 plakalı otomobili durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, bagaj kısmına gizlenmiş 14 poşet içinde kutuya konulmuş bir kilogram eroin ele geçirdi. 

Ayrıca aracın teyp kısmında beyaz bir poşet içerisinde 10 bin 305 TL ve 20 euro para bulundu. Otomobildeki iki şüphelinin üst aramasında ise 10 gram eroin ele geçirildi. 

Şüpheliler M.Ü. ve H.İ. gözaltına alındı.  

Kaynak: DHA

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