Eyüpsultan'da Ramazan Sohbetleri sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da Ramazan Sohbetleri sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenen Ramazan Sohbetleri, ilahiyatçı yazar Ümit Özdemir, Hacı Ali Konuk ve Ateş Fatih Uçan’ın katılımıyla devam ediyor.

Ramazan ayını maneviyat ve sanatla buluşturan Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Camii Meydanı’nda düzenlediği dinletiler ve Ramazan Sohbetleri’yle hem ilçelilere hem de misafirlere ramazanın ruhunu yaşatıyor.

Ramazan Sohbetleri, ilahiyatçı yazar Ümit Özdemir, 80’ler dizisinin sevilen karakteri Bekçi Bekir ile tanınan Hacı Ali Konuk ve Akasya Durağı’ndaki Ali Kemal tiplemesiyle bilinen Ateş Fatih Uçan’ın katılımıyla düzenleniyor.

Tiyatral bir atmosferde geçen programda Ümit Özdemir; orucun faziletleri, hikmetleri, ahlaki değerler, dini hikayeler ve kıssalar gibi manevi konuları ele alıyor. Hacı Ali Konuk, ilahileri, türküleri ve sıcak sohbetiyle programa renk katarken, Ateş Fatih Uçan da esprileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

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