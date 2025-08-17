Eyüpsultan'da taksici cinayeti

Mithatpaşa Mahallesi Selanik Caddesi'nde 34 TBC 07 plakalı taksi şoförü Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğradı.

İhbarla birlikte verilen adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Bedeninin farklı bölgelerine isabet eden mermilerle ağır biçimde yaralanan Kaya, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Polis ekipleri olay mahallinde geniş kapsamlı araştırmalarda bulundu.

Yapılan incelemelerde polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Hadiseden sonra taksiciler kortej oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı kınadı.