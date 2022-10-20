Eyüpsultan'da tramvay otomobile çarptı

(DHA) - Kaza, gece saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi.
İddiaya göre, 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi.
O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu.
Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü.
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