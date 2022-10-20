﻿Eyüpsultan’da tramvay ve otomobil çarpıştı

İHA'nın haberine göre, kaza, Alibeyköy tramvay durağında gece saatlerinde meydana geldi. Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı seferini yapan tramvay, yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptı.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil ve tramvayda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobili çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı. Hasar alan tramvay da tamir için merkez istasyonuna çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.