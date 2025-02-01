Eyüpsultan'da vahşet yaşanmıştı. Şüpheli çocuk tutuklandı

Kaynak: İHA
Eyüpsultan'da vahşet yaşanmıştı. Şüpheli çocuk tutuklandı

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y., aynı evde yaşadığı annesini, babasını, 12 yaşındaki kız kardeşini ve babaannesini silahla öldürmüştü. Bursa'da yakalanan B.Y. tutuklandı.

Eyüpsultan'daki evlerinde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli çocuk tutuklandı.

Eyüpsultan'da dehşet evi! Aynı aileden 4 kişi katledildiEyüpsultan'da dehşet evi! Aynı aileden 4 kişi katledildi

Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan B.Y'nin (17) sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ve anneannesi Fatma İnce'yi (71) öldürmüş, olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmişti.

Son Haberler
KOSGEB'in finansal destek üst limiti yükseltildi
KOSGEB'in finansal destek üst limiti yükseltildi
Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan TIR devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
TV100'de canlı yayında talihsiz kaza
TV100'de canlı yayında talihsiz kaza
ABD'de bir uçak kazası daha!
ABD'de bir uçak kazası daha!
Sağlık Bakanlığı topuk kanı için harekete geçti
Sağlık Bakanlığı topuk kanı için harekete geçti