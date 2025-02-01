Eyüpsultan'da vahşet yaşanmıştı. Şüpheli çocuk tutuklandı

Eyüpsultan'daki evlerinde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli çocuk tutuklandı.

Eyüpsultan'da dehşet evi! Aynı aileden 4 kişi katledildi

Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan B.Y'nin (17) sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ve anneannesi Fatma İnce'yi (71) öldürmüş, olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmişti.