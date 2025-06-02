Eyüpsultan’da yakıt tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Eyüpsultan’da yakıt tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan’da caddenin karşısına geçmeye çalışan şahıs, yakıt tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden Aykut D. idaresindeki 34 BMG 550 plakalı yakıt tankeri, yolda karşıya geçmeye çalışan Ahmet Gedik'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gedik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, incelemenin ardından tanker sürücüsü Aykut D.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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