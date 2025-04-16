Eyüpsultanlı kadınlar doğada spor keyfi yaptı

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların daha sağlıklı ve zinde olmalarına destek olmak amacıyla farklı branşlarda sportif etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Çiftalan Gençlik Kampı’nda düzenlenen doğa yürüyüşü ve zumba etkinliğiyle kadınlar sporla buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi, kadınları sportif etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kadınlara yönelik alanında uzman hocalar eşliğinde gerçekleştirilen zumba-pilates dersleri, Alibeyköy Spor Kompleksi, 100. Yıl Spor Salonu, Topçular Yüzme Havuzu, Kemerburgaz Yüzme Havuzu, Whitehill Kadın Spor Salonları, Rami Kadın Spor Salonu ile Göktürk Kadın Spor Salonu’nda yoğun ilgiyle devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen spor derslerine katılan kadınlar için Çiftalan Gençlik Kampı’nda açık havada doğa yürüyüşü ve zumba etkinliği düzenlendi. Başkan Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin de aralarında bulunduğu etkinliğe, 250 kadın katıldı. Etkinlikte önce doğa yürüyüşü gerçekleştirildi ardından hep birlikte zumba yapıldı. Daha sonra spor yapan kadınlara Eyüpsultan Belediyesi tarafından çay ikramı yapıldı. Kadınlar, kendilerine sunulan bu imkânlar için Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve ekibine teşekkür etti.