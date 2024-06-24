Eyvah eyvah! Skandal hakemi bize verdiler

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Eyvah eyvah! Skandal hakemi bize verdiler

Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımımız'ın Çekya ile oynayacağı maçın hakemi Istvan Kovacs oldu. Rumen hakem, Türkiye'nin İsveç ile oynadığı maçta skandal kararlarla eleştirilerin odağı olmuştu.

Mirza ŞEKER - Yeniçağ Spor - ÖZEL HABER

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile oynayacağımız kader maçında Rumen hakem Istvan Kovacs'ı görevlendirdi.

istvan-kovacs.jpg

Kovacs ile ilgili kötü anılarımız var.

2018 yılında UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Konya'da İsveç'e 1-0 yenildiğimiz maçta verdiği penaltı ve tartışmalı kararlarıyla yoğun eleştiri almıştı.

ss.jpg

O maçtan sonra İsveç'in golcü oyuncusu Marcus Berg, skandal bir iddiada bulunmuş ve Rumen hakemin devre arası kendisine iki penaltı sözü verdiğini açıklamıştı.

6282b33745d2a051587f7302.webp

Ülkesindeki TV4 kanalına konuşan Berg, "İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldım. Devre arası bunu hakeme söyledim. O da bana 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi" ifadesini kullanmıştı.

Berg muhabirin "yani İsveç'e yardım mı etti" sorusuna, "bilmiyorum ama iki penaltı sözü verdi, bir kez beyaz noktayı gösterdi" diye yanıt vermişti.

Marcus Berg hakem ile ilgili bu sözlerini İsveç gazetesi Aftonbladet'e söylemişti.

Istvan Kovacs ayrıca geçen yıl Milan'ın Napoli'yi mağlup ettiği tartışmalı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Andre-Frank Zambo Anguissa'yı oyundan atmasının ardından UEFA tarafından turnuvadan afaroz edilmişti.

Böyle tartışmalı bir hakemin Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın maçına atanması endişeleri de beraberinde getirdi.

whatsapp-image-2024-06-24-at-12-58-33.jpeg

whatsapp-image-2024-06-24-at-12-58-33-1.jpeg

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı Amedspor'a futbolcu gönderdi
Arda Güler sessizliğini bozdu
Çekya Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Haberler
Masquerade gece kulübü faciasında yeni gelişme! 29 kişi feci şekilde can vermişti Gündem
Masquerade gece kulübü faciasında yeni gelişme! 29 kişi feci şekilde can vermişti
Bakanlık 51 ilde kelepir arsa satıyor. Elini çabuk tutan alacak Ekonomi
Bakanlık 51 ilde kelepir arsa satıyor. Elini çabuk tutan alacak
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı Magazin
Lütfü Türkkan'ın babasının camcı dükkanının önünde çekilen resmin detayını Caner Taslaman açıkladı
Starbucks ve Burger King saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltında Gündem
Starbucks ve Burger King saldırılarına ilişkin 16 kişi gözaltında
Adıyaman’da orman yangını Yaşam
Adıyaman’da orman yangını
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti Dünya
Bir belediye İsrail’le ticareti kesti
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti Gündem
Yangının çıkış anının görüntüleri. Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti