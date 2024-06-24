Eyvah eyvah! Skandal hakemi bize verdiler

Mirza ŞEKER - Yeniçağ Spor - ÖZEL HABER

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile oynayacağımız kader maçında Rumen hakem Istvan Kovacs'ı görevlendirdi.

Kovacs ile ilgili kötü anılarımız var.

2018 yılında UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Konya'da İsveç'e 1-0 yenildiğimiz maçta verdiği penaltı ve tartışmalı kararlarıyla yoğun eleştiri almıştı.

O maçtan sonra İsveç'in golcü oyuncusu Marcus Berg, skandal bir iddiada bulunmuş ve Rumen hakemin devre arası kendisine iki penaltı sözü verdiğini açıklamıştı.

Ülkesindeki TV4 kanalına konuşan Berg, "İlk yarı ceza sahası içindeki bir pozisyonda ayağına sert bir darbe aldım. Devre arası bunu hakeme söyledim. O da bana 'Eğer itiraz ettiğin pozisyon penaltıysa sana ikinci yarı iki penaltı veririm' dedi" ifadesini kullanmıştı.

Berg muhabirin "yani İsveç'e yardım mı etti" sorusuna, "bilmiyorum ama iki penaltı sözü verdi, bir kez beyaz noktayı gösterdi" diye yanıt vermişti.

Marcus Berg hakem ile ilgili bu sözlerini İsveç gazetesi Aftonbladet'e söylemişti.

Istvan Kovacs ayrıca geçen yıl Milan'ın Napoli'yi mağlup ettiği tartışmalı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Andre-Frank Zambo Anguissa'yı oyundan atmasının ardından UEFA tarafından turnuvadan afaroz edilmişti.

Böyle tartışmalı bir hakemin Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın maçına atanması endişeleri de beraberinde getirdi.