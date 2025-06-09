Eyvah Eyvah… Tatilci göçmen kuşlar geri dönüyor! İstanbul’un trafik çilesi başlıyor: Yola çıkacaklar aman dikkat!

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde trafik yoğunluğu yarattı.

İstanbul istikameti kalabalıklaşırken, oluşan yoğunluk havadan da kaydedildi.

Bayram tatili için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Tatilin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde trafiği yoğunlaştırdı.

İstanbul yönünde oluşan trafik yoğunluğu, havadan görüntülerle de belgelendi.

Araç kuyruğunun saatler ilerledikçe daha da artması bekleniyor.

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