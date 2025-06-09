Eyvah Eyvah… Tatilci göçmen kuşlar geri dönüyor! İstanbul’un trafik çilesi başlıyor: Yola çıkacaklar aman dikkat!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul istikametindeki kalabalık havadan görüntülendi, sürücülere dikkatli olun uyarısı yapıldı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde trafik yoğunluğu yarattı.

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-4.jpg

İstanbul istikameti kalabalıklaşırken, oluşan yoğunluk havadan da kaydedildi.

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-5.jpg

Bayram tatili için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladıTatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-6.jpg

Tatilin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde trafiği yoğunlaştırdı.

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-7.jpg

İstanbul yönünde oluşan trafik yoğunluğu, havadan görüntülerle de belgelendi.

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-8.jpg

Araç kuyruğunun saatler ilerledikçe daha da artması bekleniyor.

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-3.jpg

Turizm cennetinde halk ayaklandı! Tatilciler otel odalarına hapsolduTurizm cennetinde halk ayaklandı! Tatilciler otel odalarına hapsoldu

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-10.jpg

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-11.jpg

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-9.jpg

eyvah-eyvah-tatilci-gocmen-kuslar-geri-donuyor-istanbulun-trafik-cilesi-basliyor-yola-cikacaklar-aman-dikkat-yenicag-12.jpg

Son Haberler
Bursa’da kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak’tan beş gündür haber alınamıyor
Bursa’da kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak’tan beş gündür haber alınamıyor
Turistik mekanlarda bayram yoğunluğu! Akın akın geldiler...
Turistik mekanlarda bayram yoğunluğu! Akın akın geldiler...
Emir Dağları'ndaki yılkı atları kameralara yansıdı
Emir Dağları'ndaki yılkı atları kameralara yansıdı
UEFA Uluslar Ligi final maçında bir taraftar hayatını kaybetti
UEFA Uluslar Ligi final maçında bir taraftar hayatını kaybetti
Tarımda kesintisiz üretim: Kurduğu serada 5 milyon fide üretiyor
Tarımda kesintisiz üretim: Kurduğu serada 5 milyon fide üretiyor