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Eyvah Kaynanam Kartal'da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Kasım ayı kültür etkinlikleri kapsamında Orhan Çağlar'ın derleyip yönettiği "Eyvah Kaynanam" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 17:33
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Eyvah Kaynanam Kartal'da sahnelendi

Eyvah Kaynanam Kartal'da sahnelendi
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Tuzla Sanat Sahnesi oyuncuları; Orhan Çağlar, Deniz Koçhan, M. Uğur Civaner, Serdar Türk Türker Aydın, Özlem Yıldırım, Zeynep Sert, Şebnem Aydın ve Umut Akyol tarafından sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki oyun Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde tiyatro severler ile buluştu.

Oyuncular, gelin kaynana geriliminin yansıtıldığı ve pek çok trajikomik unsurun yer aldığı bol kahkahalı bir performans sergiledi. Seyircilerin sık sık kahkaha attığı oyun ayakta alkışlandı.

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