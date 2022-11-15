Eyvah Kaynanam Kartal'da sahnelendi

Tuzla Sanat Sahnesi oyuncuları; Orhan Çağlar, Deniz Koçhan, M. Uğur Civaner, Serdar Türk Türker Aydın, Özlem Yıldırım, Zeynep Sert, Şebnem Aydın ve Umut Akyol tarafından sahnelenen 2 perdelik komedi türündeki oyun Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde tiyatro severler ile buluştu.

Oyuncular, gelin kaynana geriliminin yansıtıldığı ve pek çok trajikomik unsurun yer aldığı bol kahkahalı bir performans sergiledi. Seyircilerin sık sık kahkaha attığı oyun ayakta alkışlandı.