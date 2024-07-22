Eyvah Milli Takım küme düştü

FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda son klasman maçında İzlanda'ya 96-95 yenilen Türkiye, turnuvayı 14. sırada tamamladı.

Bu sonuçla milli takım klasman düştü ve gelecek yıl B Ligi'nde mücadele edecek.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçta milliler, Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle sahaya çıktı.

İlk yarıyı 38-36 önde kapatan ay-yıldızlılar, maç sonunda 96-95 mağlup olarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.

U20 Basketbol Milli Takımı, bu sonuçla gelecek sezon B Ligi'nde mücadele edecek.