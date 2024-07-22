Eyvah Milli Takım küme düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eyvah Milli Takım küme düştü

Basketbolda Ay Yıldızlı takımımız üst üste gelen kötü sonuçlarla B Ligi'ne geriledi

FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda son klasman maçında İzlanda'ya 96-95 yenilen Türkiye, turnuvayı 14. sırada tamamladı.

Bu sonuçla milli takım klasman düştü ve gelecek yıl B Ligi'nde mücadele edecek.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçta milliler, Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle sahaya çıktı.

İlk yarıyı 38-36 önde kapatan ay-yıldızlılar, maç sonunda 96-95 mağlup olarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.

U20 Basketbol Milli Takımı, bu sonuçla gelecek sezon B Ligi'nde mücadele edecek.

Son Haberler
Tekirdağ'da makilik alanda yangın Gündem
Tekirdağ'da makilik alanda yangın
Japonya, Çin'in gizli savaş planını deşifre etti. Tayvan bir hafta içinde işgal edilecek Dünya
Japonya, Çin'in gizli savaş planını deşifre etti. Tayvan bir hafta içinde işgal edilecek
Mama parası yüzünden veterinere saldırdılar Yaşam
Mama parası yüzünden veterinere saldırdılar
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu Gündem
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu
Ölümüne selfie. Haliç'te dehşet anları. Genç kadın kendini denizde buldu Gündem
Ölümüne selfie. Haliç'te dehşet anları. Genç kadın kendini denizde buldu
Milyarder Süper Lig başkanı ava çıktı Spor
Milyarder Süper Lig başkanı ava çıktı
Aççana Höyük'te 3 bin 500 yıllık tablet bulundu! 28 gram ağırlığında üzerindeki yazıya dikkat Kültür Sanat
Aççana Höyük'te 3 bin 500 yıllık tablet bulundu! 28 gram ağırlığında üzerindeki yazıya dikkat