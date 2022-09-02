﻿Trabzonspor ve Fenerbahçe UEFA'nın radarına girdi

UEFA'dan yapılan açıklamada bu sezon Finansal Fair Play kurallarını ihlal etme riski taşıdığı gerekçesiyle 19 kulübün gözlem altında tutulacağı belirtildi.



Türkiye'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı listede Barcelona, Chelsea, Manchester City gibi Avrupa devleri de bulunuyor.



İşte UEFA'nın açıkladığı 19 takım:



Borussia Dortmund, Chelsea, FC Barcelona, FC Basel 1893, 1.FC Union Berlin, Fenerbahçe SK, Feyenoord, Leicester City FC, Manchester City, Olympique Lyon, Rangers, Real Betis, Royal Antwerp FC, Sevilla FC, Lazio, Napoli, Trabzonspor AŞ, VFL Wolfsburg ve West Ham United.