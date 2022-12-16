﻿''Eyvallah'' deme zamanı değildir…

Ekonomik değerlere ihanet ettiler milleti fakruzaruret içine düşürdüler.

Aç kalır onurumuzdan taviz vermeyiz değil mi?

Eyvallah…

Demokrasiyi rayından çıkardılar, ihanet ettiler.

Çalışırız milleti ikna ederiz, demokrasiyi yeniden ikna eder demokrasiyi yeniden rayına oturturuz değil mi?

Eyvallah…

İnsan haklarını ihlal ettiler şerefli Türk polisini işçinin, memurun, öğrencilerin, seçilmiş milletvekilinin üzerine saldırttılar.

Sineye çeker küllerinizden yeniden doğarız değil mi?

Eyvallah?

Gazetecilere, siyasilere, aydınlara saldırıyorlar.

Kötülüğe kötülük ile yanıt vermeyelim.

Sakin olalım iyilikle yol alalım diyoruz değil mi?

Eyvallah

Eeee

Yeter yahu yeter…

Yargıyı AK Yargı haline getirdiler…

AKP'li avukatları savcı, hâkim yaptılar ve hukuki değil siyasi kararlarla infazları zirveye taşıdılar.

-Buna da eyvallah diyeceğiz?

-Buna da eyvallah diyeceğiz?

-Buna da eyvallah diyeceğiz muhalefet liderleri?

Tam zamanı, tam zamanı şimdi:

Haydi 6 lider;

-Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın,

-Çıkın meydanlara altınız birden,

-Meyveleri çürümüş iktidar ağacını sallayın,

-Düşürün çürükleri,

-6 ay, gümbür gümbür titretin illerimizin, ilçelerimizin meydanlarını,

-Kucaklayın ekonominin ezdiği bu necip milleti.

Değerli okurlarım,

Aşkları İstanbul'u elinden al diye 2 siyasetçiye siyaset yasağını haksız, hukuksuz ve siyasi bir kararla getirdiler:

-Birincisi, Canan Kaftancıoğlu ki CHP İstanbul İl Başkanıdır.

-İkincisi Ekrem İmamoğlu ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

Değerli okurlarım,

Şöyle diyenler var;

-"Erdoğan ne yapar ne eder aday olur ve seçimi kazanır…"

İnanın kazanamaz…

Ağzıyla kuş tutsa kazanamaz…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açık şekilde söylemişti.

İşte ortaya çıktı …

Önce Kaftancıoğlu'na, şimdi de İmamoğlu'na AK yargı tarafından konulan siyasi yasaklar bilin ki;

-Siyasi suikastlardır…

Bu kadar net…

Değerli okurlarım,

Sizler de bu siyasi kumpas tablosunu açık seçik görün.

Siyasi kumpas mühendisliğinin mimarları saray şürekâsıdır.

Yazdım.

Yeniden yazayım.

Milyon kere yazalım, haykıralım;

-İmamoğlu kararı hukuki değil siyasidir.

Köküne kadar siyasidir…

"Ekrem İmamoğlu'na ceza verip , siyasi yasaklı yapacaksın" talimatını reddeden onurlu hâkim Samsun'a sürgün edildi ya;

-Hâkim değişimi de kumpasın ispatıdır…

Değerli okurlarım,

Bugünün cumhurbaşkanı adayını CHP değil, 6 lider belirleyecektir.

Siyasi Yasaklı Ekrem İmamoğlu kuşku yok ki 82 milyonun gönüllerinin cumhurbaşkanı adayıdır.

Sanmayın ki bu mahkûmiyet kararını İstinaf Mahkemesi kaldıracaktır.

Gerçek şudur ki;

Bu mahkûmiyet kararı siyaseten seçim sonrası yeni hükümet tarafından bir yasa değişikliği ile kaldırılmalıdır.

Tıpkı CHP'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağını Meclis'te kaldırdığı gibi.

Şunu da açıkça söyleyeyim;

-Bu siyasi yasaklarla hata yaptın Erdoğan…

-İmamoğlu kararı AKP'ye de sana da seçimde en az 10 puan kaybettirecektir Erdoğan…

-Kadir Topbaş ve Melih Gökçek'i görevlerinden azlettiğin zaman, "İstanbul ve Ankara'yı kaybedeceksin Erdoğan" dediğimi hatırla.

-Hatırlayamazsan CNN Türk'ün YouTube sayfasından videoyu bul izle Erdoğan.

Bak şimdi bu kez yine söylüyorum.

-Cumhurbaşkanlığını farklı kaybedeceksin Erdoğan…

Değerli okurlarım,

Bugün 6 lidere düşen görev var.

-Bırakın bir birbirinizi eleştirmeyi.

-Susturun partililerinizi.

-Sıkın bu ucube rejime karşı yumruklarınızı.

Çıkın milletin karşısına ve var gücünüzle haykırın:

-Tam demokrasi, Güçlü Parlamenter Rejim,

-Rüşvete, yolsuzluğa sıfır tolerans,

-İnsan hakları, Medya özgürlüğü,

-Kahrolsun istibdat, kahrolsun dikta rejimi,

-Sonsuz özgürlük.

-Kahrolsun siyasi yargı,

Yaşasın tarafsız ve bağımsız yargı…

Değerli okurlarım,

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Berlin kentinde çok heyecanlıydı.

Berlin Teknik Üniversitesi'nde başta Alman ve İngiltere hükümetleri olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine danışmanlık yapan Prof. Dr. Şahin Albayrak'ın sanal zeka ve ileri teknoloji sunumunu büyük bir heyecanla izleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun dünyası bir anda alt üst oldu.

Sadece 16,5 milyon İstanbulluya sahip çıkmak için değil;

-Demokrasiye sahip çıkmak için,

18 saat kaldığı Berlin'den İstanbul'a gitti…

Biliyorum ki bu gidişin bir yönü daha olacak…

-Dostları ile iktidara yürüyecek …

Millet İttifakı;

-20 yıllık AKP kalelerini yerel seçimde yıktığı gibi bu ucube rejimi de yıkıp geçecek.

Değerli okurlarım;

Berlin Teknik Üniversitesi'nde "Sanal Zeka" projesini yürüten ve "ZEKİ" adını veren Türk profesör Şahin Albayrak'ın muhteşem brifingini de ilk fırsatta yazacağım.