“Eyy Amerika!” diyecek yok mu?.. Trump’a ses çıkaramayanlar Netanyahu’yu katil ilan ediyor

Ataklı şöyle konuştu:

-E gördük işte... Erdoğan Trump'a karşı hiçbir şey diyemedi.

Ha kim dedi?

Bahçeli üzerinden Amerika'ya bir laf söylediler…

O da niye?

Toplumun gazını almak için... Amerika'nın umrunda mı Bahçeli'nin ne söylediği... Erdoğan konuştu mu hiç, "Ey Amerika" dedi mi?

"Trump ne yapıyorsun?” dedi mi?

İran'ı bombalatan ve bombalayan adama ağzını açıp bir şey diyemiyorsun ama Netanyahu “haydut, terörist, hain katil”...

Ben size söyleyeyim, devrilecek Netanyahu da devrilecek gidecek çünkü o da ayakta kalamaz...

Erdoğan "Bizim İsrail halkı diye sorunumuz yok, başındaki Netanyahu, katil Netanyahu giderse İsrail de bir süre durulursa e tekrar başlar...

Can Ataklı’dan şok tespit: Erdoğan, CHP ve Özel’i olmayan bir iddianame ile mahkum etmiş!

Kardeşim bütün bu olaylar başlamadan tam 7 gün önce Herzog Türkiye'de değil miydi?

Netanyahu Türkiye'ye gelmedi ama bunlar oldu. İsrail açısından baktığın zaman en güveneceği ülke zaten Türkiye... Onun için de gıkımız çıkmıyor ticaret de aynen devam ediyor ama laf söylemek kolay.