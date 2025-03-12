Eyyübiye'de zabıtadan şok denetim: Hijyene uymayan fırınlara ceza

Kaynak: İHA
Eyyübiye'de zabıtadan şok denetim: Hijyene uymayan fırınlara ceza

Halk sağlığını korumak ve çevre düzenini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetim faaliyetlerini sürdüren Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla fırınlar ve unlu mamul üretim yerlerine şok baskınlar yapıyor

Ramazan ayında halkın daha çok ilgi gösterdiği fırın ve unlu mamul üretim yerlerinde gıda hijyeni, fiziki ortam şartları, gramaj ve son tüketim tarihi incelemeleri yapan Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, önceki gün 15 işyerinde detaylı denetim gerçekleştirdi.

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Haleplibahçe, Asya ve Direkli Mahallelerinde yapılan denetimlerde, gıda üretim yeri standartlarına uymayan, hijyen şartlarına aykırılık tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulanarak eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

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Gıda üretim işyerlerinde gerekli şartları taşıyan işletme sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur öncesi denetimlerinin devam edeceğini, halk sağlığını riske atacak aykırılıklara müsamaha gösterilmeyeceğini belirttiler.

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Eyyübiye'de zabıtadan şok denetim: Hijyene uymayan fırınlara ceza
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