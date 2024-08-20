'Ezan neden okunur' sorusuna bir türlü doğru cevap veremediler

Kaynak: Haber Merkezi
'Ezan neden okunur' sorusuna bir türlü doğru cevap veremediler

Sokak röportajında 'ezan neden okunur?' sorusunu sorduğu on yedi kişiden yalnızca üç kişi doğru yanıt verdi. Video sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı kısa sürede tartışma konusu olunca gündem oldu. Muhabirin 'Ezan neden okunur?' sorusuna aldığı cevaplar izleyenleri şaşırttı. Videoda soru on yedi kişiye yöneltiliyor, on yedi kişi içinden yalnızca üç kişi 'Namaza davet etmek için' diyerek doğru cevabı veriyor.

Verilen en ilginç tepkiler ise ayrıca tartışma konusu oldu. İşte o cevaplardan bazıları;
"Herkes insafa gelsin diye herhalde, müslümanlar için okunur, Allah inancı olduğu için, Allahını seversen git ya" gibi cevapların yanı sıra soruyu duyduktan sonra gülerek ya da sert tepki gösterip uzaklaşanlar da oldu.

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