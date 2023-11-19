Ezel adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ezel isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ezel ne demek? Ezel isminin anlamı nedir?

EZEL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ezel ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Başlangıcı olmayan geçmiş zaman, başlangıcı tasavvur edilemeyen zaman. Karşıtı.

- Yaratılışından itibaren, yaratıldığından beri.

- Çok eskiden beri, başından beri.

EZEL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ezel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ezel adını koymak caizdir.