Ezeli rakipler Antonio'nun peşinde

Yeni sezona adeta transfer yarışı içinde kadrolarını güçlendiren Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan Marcos Antonio ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Ezeli rakipler Antonio'nun peşinde

Editör: Barış Atakan

Sezona flaş tranferlerle giren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Lazio'nun orta saha oyuncusu Marcos Antonio'nun transferinde karşı karşıya geldiği iddia edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Marsilya'dan Matteo Guendouzi ile anlaşmak üzere olan Lazio, bir yandan da bu sezon takımda düşünmediği futbolcularla yollarını ayırmaya çabalıyor.

Bu isimlerden biri olan Antonio'nun vedası için de sıcak saatlerin yaşandığı belirtildi.

Lazio cephesinde PAOK ile transfer görüşmelerinin yapıldığı Marcos Antonio için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devreye girdiği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz sezonu Lazio'da geçiren Marcos Antonio, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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