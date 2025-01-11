Ezeli rakipler transferde karşı karşıya. Hedef: Angel Correa

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Ezeli rakipler transferde karşı karşıya. Hedef: Angel Correa

Atletico Madird forması giyen Angel Correa, ezeli rakipleri peşine taktı. İspanyol basını, Beşiktaş ve Galatasaray’ın Arjantinli yıldızla ilgilendiğini yazdı.

Kış transfer döneminin açılmasına kısa süre kala Trendyol Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürürken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid forması giyen Angel Correa, hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın radarına girdi.

Ayrıca Diego Simeone'nin son zamanlarda güvenini kazanan yıldız kanat oyuncusu için iki takımın da rapor hazırlamaya başladığı kaydedildi.

2015 yılında İspanyol ekibine transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

2024/2025 sezonunda takımı ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Angel Correa, sahada kaldığı 834 dakika boyunca 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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