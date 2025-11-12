Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi belgeseli için röportaj veren Cansu Dere duygu dolu anlar yaşadı. Kurtiz'i anlatırken konuşmakta zorlanan Cansu Dere'nin sözleri dikkat çekti.

Tuncel Kurtiz'i anlatan belgesel yayınlandı. Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi'nde Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere konuştu. Dere Tuncel Kurtiz'i anarken duygu dolu anlar yaşadı. Ünlü oyuncu konuşmakta zorlanırken zaman zaman da gözleri doldu.

Cansu Dere, usta oyuncuyla olan son anısını şu sözlerle anlattı:

"Geldi, o gün sohbet ettik. 'Viski içelim mi?' dedi bana. İçelim, dedim. Ben de viski çok sevmiyorum, o yüzden içine buz dolduruyorum. Çok kızdı bana, 'Bu viskinin içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti. O da işte aslında son görüşümmüş onu. Kısa bir zaman sonra kaybettik. Hâlâ da o viskisi evde iki parmak kaldı, duruyor. Yüz kere Eyşan, bin kere Eyşan demesi de hâlâ kulağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi..."