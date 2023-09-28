Ezel'in kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı

Ezel dizisinin yapımcısı Ay Yapım, vefatının 10. tıl dönümünde Tuncel Kurtiz'i ilk kez yayınlanan görüntüleriyle andı.

Ezel'in kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı

Televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinden Ezel’in yapımcısı Ay Yapım, vefatının 10. Yıl dönümünde Tuncel Kurtiz‘i andı.

Şirket, Kurtiz’in Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı kamera arkası görüntülerini ilk kez paylaştı.

Kurtiz'in oyuncular ve set çalışanlarıyla diyalogları ve İmirzalıoğlu'yla türkü söyleyip oynadığı anların yer aldığı videoya, "Aramızdan ayrılışının 10. yılında eşsiz kişiliği ve benzersiz oyunculuğuyla hepimizde derin izler bırakan çok sevgili Tuncel Kurtiz’i sevgi ve özlemle anıyoruz." notu düşüldü.

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