Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu: 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığa şok eden karar!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu: 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığa şok eden karar!

Zemin katındaki pastane için kolon kesildiği öne sürülen Ezgi Apartmanı bu ihmal yüzünden 35 kişiye mezar olmuştu. Son bilirkişi raporunun ardından davada "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapsi istenen ve davanın tek tutuklu sanığı olan pastanenin iç mekan tasarımcısı 53 yaşındaki Ertan Danacı, tahliye edildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Ezgi Apartmanı'nın 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılması sonucu 35 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada mahkeme tarafından istenen son bilirkişi raporu dosyaya girdi. ODTÜ tarafından hazırlanan 354 sayfalık raporda pastane tarafından yapılan tadilat ve tahribatlarının yapının genel davranışına fiziksel anlamda olumsuz bir etki yapmadığı, mevcut statik proje tasarımının yetersiz olduğunun tespit edildiği, ancak bu durum nedeniyle tadilatların göçmeye etkisi hususunda net bir bilgi elde edilemediği belirtildi.

Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu: 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığa şok eden karar!

Raporun ardından "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuklu Ertan Danacı'nın avukatı davanın görüldüğü Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak ODTÜ'nün raporunda pastanede yapılan tadilatın yıkıma hiçbir etkisi bulunmadığı, bu nedenle de müvekkilinin iddianamede yazılı suçu işlemediğini gösterdiğini belirterek Danacı'nın tahliyesini talep etti.

Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu: 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığa şok eden karar!​​​​​​​

Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, 11 Eylül 2023 tarihinden bu yana tutuklu olan Ertan Danacı'nın tahliyesine ve adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu: 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığa şok eden karar!​​​​​​​

'YAKALAMA KARARI KALDIRILSIN' TALEBİ

Öte yandan "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan 876 yıl 6 aya kadar hapsi istenen firari sanıklar pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (59) ve Mustafa Pekel'in (49) avukatları da Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdikleri dilekçe ile son gelen bilirkişi raporuyla birlikte müvekkillerinin binanın yıkılmasında hiçbir kusurlarının olmadığının ortaya çıktığını belirterek, haklarındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu: 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığa şok eden karar!​​​​​​​

7'Sİ KAMU GÖREVLİSİ 12 SANIK YARGILANIYOR

Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ertan Danacı, Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçundan 876 yıl 6'şar aya kadar hapsi istemiyle, müteahhit Yakup Aktaş (82) ve fenni mesul Mehmet Tekin (61) "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlile​​​​​​​ri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (40) ise "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu: 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığa şok eden karar!​​​​​​​

Ezgi Apartmanı 35 kişiye mezar olmuştu: 876 yıl hapsi istenen tek tutuklu sanığa şok eden karar!​​​​​​​

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