Ezgi Apartmanı davasında tadilat yapılan pastanenin yetkilisinin tahliye talebine ret

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4'er aydan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar hapis cezası istendi.

SANIKLAR TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

703 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, 14 Ağustos'ta Ankara Etimesgut'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak Kahramanmaraş'a sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari sanıkların saklandığı lüks villanın, eski AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin damadı Cengiz Gökay'a ait olduğu tespit edildi.

Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, avukatları aracılığıyla tahliye talebinde bulundu.

"KAÇMA ŞÜPHESİ VAR, ADLİ KONTROL YETERSİZ KALIR"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ezgi Apartmanı dosyasına bakan Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Pekel'in tahliye talebini, "kuvvetli suç şüphesi, kaçma ihtimali ve adli kontrolün yetersiz kalacağı" gerekçesiyle reddederek tutukluluğunun devamına karar verdi.

SAMİ KERVANCIOĞLU: "TADİLATLARDAN MUSTAFA PEKEL VE ERTAN DANACI SORUMLUDUR"

Sanık Sami Kervancıoğlu’nun tahliye talebinin değerlendirme aşamasında olduğu öğrenilirken, avukatları tarafından verilen dilekçede sorumluluğun sanık Mustafa Pekel ve firari iç mimar Ertan Danacı'ya atılması dikkati çekti.

Dilekçede, şu ifadelere yer verildi: