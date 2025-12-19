İstanbul’da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 1988 tarihinde dünyaya geldi. Eyüboğlu İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okurken üniversitenin tiyatro kulübüne üye oldu.

Oyunculukla ilk kez bu şekilde tanıştı. Oyuncu olmak için Erberk Ajans'a kaydoldu. İktisat bölümünden mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans yaparken oyunculuğa 2010 yılında başladı. Önce birkaç reklam filminde oynadı.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMİNLE EVLENDİ

Ezgi Eyüboğlu 2013 yılında dizi setinde tanıştığı oyuncu Kaan Yıldırım ile 2016 yılında dünyaevine girdi. İkili, 2019 yılında boşandı. Daha sonra Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraberliğe başladı. Çiftin evlenmesi beklenirken, Eyüboğlu ve Engin 1.5 yılın ardından ilişkilerini sonlandırdı. Oyuncu bir dönem de Furkan Palalı ile aşk yaşadı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, son olarak da iki Michelin yıldızlı ünlü şefi Fatih Tutak ile aşk yaşıyordu. İlişkisinin devam edip etmediği ise bilinmiyor.