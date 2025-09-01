Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, Çeşme'de buluştu

Sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimleri Ezgi Mola, Gupse Özay ve Öykü Karayel, yazın son günlerini Çeşme’de değerlendirdi. Ünlü oyuncular, çocuklarıyla birlikte Alaçatı’da bir araya geldi. Tatil buluşmasına oyuncuların yakın arkadaşı Sanem Bahçekapılı da katıldı.

GÜN BOYU DENİZ KEYFİ

Güneşli havayı fırsat bilen ekip, gün boyunca plajda vakit geçirdi. Çocuklarıyla oyunlar oynayan sanatçılar, ardından birlikte denize girdi. Günün ilerleyen saatlerinde uzun süre denizde kalan grup, sohbet ederek ve kahkahalar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

ÖRNEK DOSTLUK

Üç oyuncunun samimi halleri objektiflere yansırken, özellikle Ezgi Mola’nın esprileri arkadaşlarını kahkahaya boğdu. Birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu paylaşan ekip, dostluklarının sıcaklığını da bir kez daha ortaya koydu.