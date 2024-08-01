Ezgi Mola Gupse Özay'a servet hediye etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ezgi Mola Gupse Özay'a servet hediye etti

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, ünlü oyuncu Gupse Özay’ın doğum günü kutlamasına katıldı. Çift, Özay’a özel gününde tam altın hediye ederek büyük ilgi topladı. Sosyal medyada bu jest sonrası, “Rabbim bize de böyle arkadaş nasip etsin” şeklinde yorumlar yapıldı.

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, kısa süre sonra anne olmuştu. Bebek bakımına odaklanan Mola, setlere ara vermişti. Ancak, yakın arkadaşı Gupse Özay’ın doğum gününde onu yalnız bırakmadı.

40 YAŞINA GİREN ÖZAY'I ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Gupse Özay, geçtiğimiz gün 40 yaşına bastı. Özay’ı, Bengi Apak ve Ezgi Mola’nın da dahil olduğu bir arkadaş grubunun doğum günü kutlamasında yalnız bırakmadığı görüldü.

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EZGİ MOLA GUPSE ÖZAY'A TAM ALTIN TAKTI

Kutlamada, arkadaşları tarafından Gupse Özay için özel bir çelenk hazırlandı ve sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlar arasında bir detay dikkat çekti: Ezgi Mola’nın Özay’a doğum günü hediyesi olarak tam altın takması.

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FİYATI GÜNDEM OLDU

Bir tam altının fiyatının 16 bin 660 TL olduğu belirtilirken, bu hediye sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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