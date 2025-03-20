Ezgi Mola isyan etti: Canı isteyen fişi çekiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ezgi Mola isyan etti: Canı isteyen fişi çekiyor

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ezgi Mola, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını Uğur Dündar'ın paylaşımıyla önce eleştirdi daha sonra sosyal medya erişim sorunlarına isyan etti.

Instagram, Twitter ve YouTube'a 19 Mart saat 06.00'dan itibaren bir aksama yaşanıyor. Sosyal medya için BTK tarafından alınmış bir erişim engeli kararı da bulunmuyor.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla yaşanan duruma tepkiler çığ gibi gelirken, ünlü oyuncu Ezgi Mola da sosyal medya hesabından sitemde bulundu.

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“CANI İSTEYEN FİŞİ ÇEKİYOR”

Önce Uğur Dündar'dan bir alıntı yapan Ezgi Mola daha sonra sosyal medyada VPN ile girdiğini ima eden bir paylaşımda bulunarak şunları yazdı:

"VPN mi vay be! Canı isteyen fişi çekiyor."

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