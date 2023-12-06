Ezgi Mola minik oğlu Can'ın ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle evlenmişti.

Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, 23 Kasım akşamı oğullarına kavuşmuştu.

OĞLUYLA İLK POZ

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola'dan bebeğiyle ilk paylaşım geldi.

"KONTROL GÜNÜ"

Minik oğlunu doktor kontrolüne götüren ünlü oyuncu, o anlarda çekilen fotoğrafını "Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü" notuyla paylaştı.





