Ezgi Mola minik oğlu Can'ın ilk fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Ezgi Mola, geçen ay dünyaya gelen oğlu Can'ı doktora götürdü. Can'ın doktor kontrolünden fotoğrafını da ilk kez takipçileriyle paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ezgi Mola minik oğlu Can'ın ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle evlenmişti.

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Hamileliği boyunca karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaşan Ezgi Mola, 23 Kasım akşamı oğullarına kavuşmuştu.

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OĞLUYLA İLK POZ

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını vermişti. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola'dan bebeğiyle ilk paylaşım geldi.

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"KONTROL GÜNÜ"

Minik oğlunu doktor kontrolüne götüren ünlü oyuncu, o anlarda çekilen fotoğrafını "Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü" notuyla paylaştı.



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