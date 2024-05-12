Ezgi Mola oyunculuğu bırakıyor

Türk televizyonlarının aranan yüzü, Ezgi Mola, özel hayatındaki yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.
Uzun süredir seyircinin gözdesi olan Mola, “Masumlar Apartmanı” dizisindeki başarılı rolüyle adından sıkça söz ettirmişti.
Ancak şimdi, yeni doğan oğlu Can ile dolu dolu vakit geçirmek için kariyerine ara verdiğini duyurdu.
Alışveriş sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden Mola, “Ekranlara ve beyaz perdeye bir süreliğine veda ediyorum. Şu anda en büyük önceliğim oğlum Can. Onunla geçirdiğim her an benim için paha biçilemez ve bu zamanları kaçırmak istemiyorum,” dedi.
Ayrıca Mola “Oyunculuğu çok özlüyorum, ancak annelik çağrısı her şeyden önemli.” dedi.
Bu açıklama, Mola’nın hayran kitlesini hüzne boğdu. Ekranların sevgili yüzünü bir süre göremeyecek olmanın verdiği buruklukla, sevenleri ona aile hayatında mutluluklar diledi.
EZGİ MOLA KİMDİR?
Ezgi Mola, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuş ve aslen Malatyalıdır.
Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamlayarak, kariyerine çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak devam etmiştir.
En bilinen rollerinden biri, TRT 1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” dizisindeki Safiye Derenoğlu karakteridir.
Ayrıca, 2007 yılında “Hayatımın Kadınısın” filmindeki performansıyla Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır1.
Ezgi Mola, özel hayatında ise iş insanı Mustafa Aksakallı ile evlenmiş ve Can isminde bir oğulları olmuştur.