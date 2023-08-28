Ezgi Mola’nın eşi doğacak oğlunu sabırsızlıkla bekliyor

Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile çıktığı tatilde aşk pozları verdi.

Ezgi Mola’nın eşi doğacak oğlunu sabırsızlıkla bekliyor

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinden Safiye rolüyle hatırladığımız Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle evlenmişti.

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Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.
Şimdilerde oğullarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten yeni kareler geldi.

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7 AYLIK HAMİLE

Mustafa Aksakallı, eşi Ezgi Mola ile deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan 7 aylık hamile Ezgi Mola, kalp emojisiyle yorum yaptı.

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