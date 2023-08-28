Ezgi Mola’nın eşi doğacak oğlunu sabırsızlıkla bekliyor

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinden Safiye rolüyle hatırladığımız Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle evlenmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Şimdilerde oğullarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten yeni kareler geldi.

7 AYLIK HAMİLE

Mustafa Aksakallı, eşi Ezgi Mola ile deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan 7 aylık hamile Ezgi Mola, kalp emojisiyle yorum yaptı.

