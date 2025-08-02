Ezgi Mola'nın eski eşinin eğlence mekanına silahlı saldırı. Mustafa Aksakallı yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çeşme'de ünlü bir eğlence mekanında silahlı saldırı düzenlendi. İşletme sahibi Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence mekanında silahlı saldırı meydana geldi. Olayda Ezgi Mola'nın eski eşi mekan sahibi Mustafa Aksakallı ayağından yaralanırken, çevredeki bazı vatandaşlar da saçılan cam parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Oyuncu Ezgi Mola ile İşletmeci Mustafa Aksakallı 2023 yılında evlenmişti, çift geçtiğimiz ay ani bir şekilde boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. İki isim yaptıkları açıklamada "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler" demişti.

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