Ezgi Mola’nın lüks evini çete bastı! Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ezgi Mola’nın lüks evini çete bastı! Fiyatı duyanları şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncu Ezgi Mola arkadaşından aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı. Bir grup hareket savunucusu ünlü ismin İspanya Barcelona’daki aldığı evi işgal etmiş. Bu kötü haberi alan Ezgi Mola harekete geçti.

Kazancını yurtdışında gayrimenkule yatıran ünlü isimlerin arasında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ezgi Mola da yer alıyor. Ünlü oyuncunun İspanya Barcelona’da aldığı evi 'okupa' hareketi savunucusu bir grup işgal etti.

ALDIĞI HABERLE ŞOKA UĞRADI

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya'nın ünlü şehri Barcelona'da aldığı ev 'okupa'ların hedefi oldu.

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EVİ İŞGAL EDİLDİ

İspanya'da, boş duran evleri, sosyal, kültürel veya barınma amacıyla işgal etmeyi tarif eden 'okupa' hareketi savunucusu bir grup, ünlü oyuncunun boş duran evini işgal etti.

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EV FİYATLARI 700 BİN EURODAN BAŞLIYOR

Cankurt, “Ezgi Mola, işgal edilen evini kaça aldı bilmiyorum ama o bölgedeki ev fiyatları 700 bin Euro'dan (30.8 milyon TL) başlayıp milyonlarca Euro'ya kadar çıkıyormuş” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞI HABER VERDİ

Mola'nın Barcelona'da yaşayan ve ara sıra evini kontrol eden arkadaşı, en son gittiğinde evde birilerinin yaşadığını görmüş. Hemen haber verdiği ünlü oyuncu, 'okupa'lardan evini kurtarabilmek için yasal yollara başvuru yaptı.

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DAVA UZUN SÜREBİLİR

Ancak İspanya’da “okupa” vakalarında açılan davaların aylar, hatta yıllar sürebileceği ifade ediliyor. Bu da Mola’nın evini kısa vadede geri almasının oldukça zor olabileceğine işaret ediyor.

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