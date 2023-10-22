Ezgi adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ezgi isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ezgi ne demek? Ezgi isminin anlamı nedir?
EZGİ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ezgi ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi
- Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi
- Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi
- Gidiş, yol, tarz, tempo
- Üzüntü, sıkıntı
EZGİ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Ezgi ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ezgi adını koymak caizdir.