Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu’ndan ikizlere sürpriz kutlama

Tuncay Özülü
Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu’ndan ikizlere sürpriz kutlama
Sunucu Ezgi Sertel 4 yaşına giren çocuklarının doğum gününü kutladı. Kutlama Örümcek Adam ve Batman temalı oldu.

Ekranların gözde çifti Ezgi Sertel ile Ozan Çobanoğlu, 4. yaşına basan çocukları Tibet ve Mert'in doğum günlerini Playland Eğlence Merkezi'nde kutladılar.

Örümcek Adam ve Batman temalı doğum günü kutlamasında çocuklarıyla keyif dolu zaman geçiren çift, birlikte oyunlar oynayıp akıllardan silinmeyecek bir doğum gününe imza attılar.

"ONLARIN BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU''

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da uzun yıllarda yer alan Çobanoğlu, ''Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir projede yer alıyor olmanın verdiği gururu anlatmaya kelimeler yetmez doğrusu. Çekimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Olabildiğince her anımı çocuklarımla geçirmeye özen gösteriyorum. Onların büyüdüğünü görmek çok güzel bir duygu'' dedi.

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