Ezhel Avrupa’nın en büyük festivalinde Türk bayrağı açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ezhel Avrupa’nın en büyük festivalinde Türk bayrağı açtı

Terör örgütü PKK’nın sempatizanı olduğu gerekçesiyle sosyal medyada sık sık tepkilerin odağında yer alan rapçi Ezhel’in son görüntüsü dikkat çekti. Ezhel, Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden birinde sahnede Türk bayrağı açtı.

Bir dönem Türkiye’nin en popüler müzisyenlerinden biri olan Ezhel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepkilerin odağında yer almıştı. Ezhel, daha önce “Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır, İstanbul’dur” demişti. Ezhel, bir paylaşımında da Amedspor’un renklerinden kalplerin olduğu emoji kullanmıştı.

Daha önce şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında açılan davada beraat eden Ezhel, yaptığı paylaşımlar nedeniyle terör örgütü PKK’nın sempatizanı olduğu konusunda çok sayıda tepki almıştı.

Almanya’da yaşayan Ezhel’in son görüntüsü dikkat çekti. Ezhel, Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden birinde sahnede Türk bayrağı açtı. Ezhel’in o görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Ezhel, Köln kentinde yapılan Summer Jam festivalinde sahneye çıktı. Söz konusu festivalde raggee ve dancehall tarzlarında müzik yapanlar yer alıyor.

Ünlü rapçi, konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ise , "Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor" dedi.

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