Ezhel'den çarpıcı paylaşım! 'Keşke hain olaydım...'

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken şarkıcı Ezhel en son “Türklüğümden utanıyorum” dediği için tepki çekmişti. Ezhel'den konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Hakkındaki davalar nedeniyle Türkiye’yi terk eden ünlü rapçi Ezhel, son paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. En son “Türklüğümden utanıyorum” sözleriyle tepki çeken şarkıcı, yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

'KEŞKE HAİN OLAYDIM'

'Ezhel'den yeni gelen "Hangi gün hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızları düşünmeden yatıp uyanacağım?" paylaşımı dikkat çekti. Şarkıcı "Allah'ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım, ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkem için yanmayaydım." dedi.

"ÜLKEME ÜZÜLMEKTEN KURTULAMIYORUM"

Ezhel'in 'Ya tatildeyim. Dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum. Allah'ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım, ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkem için yanmayaydım.

"NE ZAMAN MEMLEKETTE OLAN HAKSIZLIKLARI DÜŞÜNMEDEN UYUYACAĞIM"

Değil yurtdışında Mars'ta olsam yine içim soğumaz. Hangi gün hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızları düşünmeden yatıp uyanacağım? Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?' ifadeleri de dikkat çekti.

