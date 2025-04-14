Ezhel'e soğuk duş! TÜGŞAV, yaptığı bağışa tenezzül etmedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ezhel'e soğuk duş! TÜGŞAV, yaptığı bağışa tenezzül etmedi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) terör örgütüne destek açıklamaları ile gündeme gelen ünlü rapçi Ezhel'in bağışını kabul etmedi.

Ezhel adı ile bilinen Ömer Sercan İpekçioğlu, kazandığı bir tazminatı TÜGŞAV'a bağışladığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bunun üzerine TÜGŞAV, bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen kimseden bağış kabul etmeyeceklerini belirterek açıklama yaptı.

aw432055-02.jpg

TÜGŞAV'dan yapılan açıklamada, "Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz. Yarın sabah vakfımız hesabına aktarılan bağış miktarı kişinin hesabına iade edilecektir. Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda Ezhel'in daha önce terör örgütüne yakınlığı ile gündeme gelen paylaşımlarına yer verildi.

aw432055-01.jpg

aw432055-03.jpg

Son Haberler
Meteoroloji peş peşe uyardı! Çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor... (14 Nisan 2025)
Meteoroloji peş peşe uyardı! Çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor... (14 Nisan 2025)
Yeniçağ Gazetesi: Yoksulluğu örtmeye destekler de yetmiyor
Yeniçağ Gazetesi: Yoksulluğu örtmeye destekler de yetmiyor
Ezhel'e soğuk duş! TÜGŞAV, yaptığı bağışa tenezzül etmedi
Ezhel'e soğuk duş! TÜGŞAV, yaptığı bağışa tenezzül etmedi
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi kaç TL?
Mevduat faizleri değişti! 1 milyon liranın aylık getirisi kaç TL?
Bedelli askerlik yapanlar dikkat! Kıdem tazminatı emsal karar
Bedelli askerlik yapanlar dikkat! Kıdem tazminatı emsal karar