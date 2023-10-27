Ezidi çocuk korumaya alındı, kaçıran IŞİD'li tutuklandı

IŞİD'in 2017'de Türkiye'ye kaçırdığı, ardından derin internette (dark web) satışa çıkarılan ve 2021'de örgütün Ankara'daki hücre evine düzenlenen operasyonla kurtarıldığı açıklanan Ezidi kız çocuğuna dair dosyada yeni gelişme yaşandı.

Artı Gerçek'ten Hale Gönültaş'ın haberine göre çocuğu kaçıran IŞİD yöneticisi Sabbah Ali Oruç'un ailesine teslim edildiğinin belgeleriyle ortaya çıkmasının ardından tepkiler sürerken, bugün görülen duruşma sonrası Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik, Oruç’un tutuklandığını, IŞİD’li aileye teslim edilen Ezidi kız çocuğunun ise yeniden koruma altına alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin valilik açıklaması şöyle:

"Ezidi bir kız çocuğun satılığa çıkarıldığına dair sosyal medyada yer alan bilgiler üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda, Irak uyruklu S. O., beraberindeki Ezidi çocuk A. S. O. ile birlikte ele geçirilmiş olup; S. O. adli mercilerce tutuklanmış ve Ezidi çocuk A. S. O, Valiliğimizce devlet koruması altına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Ezidi çocuğun 'örselenmemesi adına' tedbir amaçlı korumaya alındığını duyurdu:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan yabancı uyruklu S.O. iddialar üzerine kendi ikametgahından İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınmıştır. Yabancı uyruklu çocuk A.S.O. ise annesi S.A.M. ile birlikte yaşadığı kendi ikametinden çocuğun üstün yararı düşünülerek örselenmemesi adına tedbir amaçlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından devlet korumasına alınmıştır."