Ezidi kadını köleleştiren Alman tutuklandı

IŞİD'le birlikte çalıştığı süre boyunca Ezidi bir kadını köle olarak tutmaktan suçlu bulunan bir Alman kadın, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ezidi kadını köleleştiren Alman tutuklandı

Alman basınında yer alan haberlere göre, Koblenz eyalet mahkemesi 37 yaşındaki sanığı insanlığa karşı suç işlemek, yabancı bir terör örgütüne üye olmak ve soykırım suçuna ortak olmaktan suçlu buldu.

Sanığın üç yıl boyunca Ezidi genç bir kadını "ev kölesi olarak kendi çıkarları doğrultusunda" taciz ettiği mahkeme tarafından tespit edildi. Kocasının kadını evine getirdiğini ve düzenli olarak tecavüz ettiğini, sanığın bu saldırılara izin verdiğini ve müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Savcılar, sanığın 2014 yılında eşiyle birlikte Suriye'ye giderek IŞİD’e katıldığını söyledi. 2015 yılında çift, Ezidi kadını tuttukları iddia edilen Irak'ın Musul kentine taşındı.

Sanık, IŞİD üyesi olduğundan şüphelenilen Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir kamptan Almanya'ya getirildikten sonra Mart 2022'de tutuklandı.

Sanık, duruşmada bir savunma avukatı tarafından okunan ifadesinde, Ezidi kadına baskı uyguladığı suçlamalarını reddetti, kadının varlığı konusunda kocasıyla sık sık tartıştığını ve onun için daha fazlasını yapmadığı için utandığını söyledi.

Şubat ayında Ezidi kadın duruşmada ifade verdi ve sanığı tanıdığını söyledi ve karar için tekrar Koblenz'e gitti. Avukatı Sonka Mehner, "Başkalarının onu örnek almasını umuyorum" diyerek, benzer suçları işleyen herkesin yargılanması temennisinde bulundu.

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