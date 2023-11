EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2021/303 Esas

KARAR NO : 2023/197

Davacı AYŞE YILMAZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce gerekçeli kararın belirtilen adreslerinize çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

"Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Davanın KABULÜNE, Çanakkale ili, Ezine ilçesi,Camikebir Mah., Cilt No : 1, Hane No : 297, Birey Sıra No : 11’de nüfusa kayıtlı bulunan Şerif Ali ve Behice'den olma, 02/01/1977 doğumlu, 34984179308 T.C. Kimlik numaralı Ayşe YILMAZ ile aynı yerde Birey Sıra No : 9' da nüfusa kayıtlı bulunan Yahya ve Nezahat'den olma, 07/02/1974 doğumlu, 34990179170 T.C. Kimlik numaralı davalı Erol YILMAZ'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA;

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararıntebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisindeBursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen tefhim kılındı." mahkememiz kararı davalı EROL YILMAZ'A tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.