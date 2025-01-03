Ezine'de feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralı var

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesinde gerçekleşti. Hasan Evin'in kullandığı 17 ADZ 869 plakalı kamyonet ile Tuncay Bilgin'in kullandığı 17 ADJ 283 plakalı kamyonet çarpıştı. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada Tuncay Bilgin'in yaşamını yitirdiği, Hasan Evin'in ise yaralı olarak ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.