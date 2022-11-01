Ezine’de kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı

İHA - Ezine’nin Çamköy köyünde yaşayan Zahide Buran’ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Buran’ın kaybolduğu köy çevresinde jandarma, AFAD ile Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplere köylüler de destek verirken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.