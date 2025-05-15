Ezine’de Öğretmene Şiddete Tepki: Eğitim Sendikalarından Ortak Basın Açıklaması

Çanakkale / Taner Arçukoğlu / YENİÇAĞ

“ÖĞRETMENE ŞİDDET GELECEĞE VURULAN DARBEDİR”

Türk Eğitim-Sen Ezine Temsilcisi Recep Çetin, yaptığı açıklamada olayın münferit olduğunu ancak kamu vicdanında derin yaralar açtığını belirtti. “Biz öğretmenler, öğrencilerimiz için varız. Onları geleceğe hazırlamak için en az aileleri kadar sorumluluk taşıyoruz” diyen Çetin, ailelere sağduyu çağrısında bulunarak okul-aile iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Saldırıyı kınayan Çetin, “Öğretmene sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır” dedi.

“SALDIRGAN TAVIRLAR EĞİTİM BARIŞINI ZEDELİYOR”

Eğitim Bir-Sen Ezine Temsilcisi Ahmet Oğuz Evrenos ise, olaya neden olan zihniyetin tehlikeli sonuçlar doğurduğunu ifade etti. “Devlet koruması gelen çocuğun sorumluluğunu öğretmende aramak ve okula gelip tehditler savurmak kabul edilemez. Eğitimden, öğretmenden esirgenen her imkan, milletin istikbalinden çalınır” diyen Evrenos, öğretmenlik mesleğine hak ettiği saygının verilmediği sürece mücadelenin süreceğini belirtti.

“ÖĞRETMENE UZANAN ELİ AFFETMEYECEĞİZ”

Eğitim-İş Temsilcisi Emrah Erol ise konuşmasında yaşanan olayları Türkiye genelindeki öğretmene yönelik şiddet vakalarıyla ilişkilendirdi. “Mardin’de bir öğretmen okulda öldürüldü, Giresun’da 2 kadın çalışan katledildi, şimdi de Ezine’de bir öğretmen tehdit edildi. Bugün hayatta kaldık diye şükredecek noktaya mı geldik?” diye soran Erol, eğitim kurumlarının güvenli hale getirilmesi için acil yasal adımların atılması gerektiğini vurguladı. “Bu ülkenin geleceği, öğretmenin güvenliğinde ve saygınlığındadır” ifadelerini kullandı.

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YETKİLİLERE ÇAĞRI: OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI

Üç sendika temsilcisi de ortak bir noktada buluştu: Öğretmene yönelik şiddetin son bulması için kapsamlı yasal düzenlemelere ve okullarda güvenliğin artırılmasına ihtiyaç var. Eğitimciler, bu tür olayların sıradanlaştırılmasına ve sessiz kalınmasına karşı kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini bildirdi.