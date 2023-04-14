Ezoterik Açıdan Türk Şamanizmi Okurların Beğenisine Sunuldu

Kitap, son dönemde Türk Şamanizmi’ne artan ilginin nedenlerini teoloji ve günümüz teknolojisi açısından irdelerken ilerleyen sayfalarda Türk Şamanizmi’nin ezoterik bağlantılarının yanı sıra semboller açısından derinliğini de ortaya koyuyor.

Eser, temelde şu soruların yanıtlarını okuyucuya sunuyor;

Özellikle Y ve Z kuşağına mensup bireyler neden Türklerin eski dini olan Türk Şamanizmi’ne büyük ilgi gösteriyorlar?

Şamanizm’in kökeni nedir?

Orta Asya’daki Türk toplumlarında kadının yeri hangi konumda?

Ülkemizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e neden “Bozkurt” lakabı layık görüldü?

Türk Şamanizmi’ndeki ezoterik öğeler nelerdir, bu öğeler ezoterik öğretiyi nasıl şekillendirdi?

Türk Şamanizmi’ndeki sembollerin diğer inançlar ve mitolojiler ile olan ortak paydaları nelerdir?

Şaman inisiyasyonu nedir?

Türklerin kozmoloji anlayışı nasıldı?

Viking mitolojisi ile Türk Şamanizmi arasındaki dikkate değer benzerliklerin kaynakları nelerdir?

Türk Şamanizmi konusunda araştırmaları ve eserleriyle tanınan Yazar Nuray Bilgili, kitabın arka kapağında Eray Emin Aydemir’in bu derin çalışmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Mircea Eliade’ya göre şaman; ruhunu bedeninden ayırarak göğe yükselen ve yeraltına inme cesaretini gösterebilen, esrime tekniğinin baş ustasıdır. Gökyüzündeki varlıklar ile iletişim kuran şamana “Ak Şaman”, Yeraltındaki ruhlar, cinler ve özellikle Erlik Hanın karşısına çıkmaya cesaret gösterebilen Şamana “Kara Şaman” adı verilir. Şamanlar seçilmiş kişilerdir ve topluluğun diğer üyelerinin ulaşamadığı kutsal alana erişebilirler.

Şamanizm kendi içinde mistik ve manevi bir dünyayı barındırır. Şamanlar sihirli uçuş yapabilen, ruhlar, gökyüzü ve yeraltı varlıkları hakkında bilgi veren ve mitolojilerin oluşumunu sağlayan kişilerdir. İnsan ve Tanrı arasındaki iletişimi sağlayan da onlardır.

Altay Türkleri evrendeki her şeyin kendisine benzediğine inanır. Canlı cansız ayırımı yapmaz. Ağaçlar, güneş, ay, yıldızlar hepsinin bir hayatı vardır. Doğadaki her şeyin yaşadığına ve doğup öldüğüne inanır. Dolayısıyla şamanların “Töz” adını verdiği bu öz, canlı cansız tüm varlıkların yaşaması için gerekli bir kavramdır. Şamanizm’de ruhun varlığına inanıldığı anlaşılmaktadır. Dağların ruhu, ormanın ruhu, suların ruhu, ateşin ruhu, yerin-toprağın ruhu, insanların hayatında önemli bir yer tutar. Onların hoşnut edilmesi için saçılar yapılır, kurbanlar kesilir. Evrenin bira “Birliği” vardır. Şaman transa geçtiğinde doğanın ve tüm evrenin dilini anladığını söyler.

Sayın Eray Emin Aydemir’in kitabında tüm bu ezoterik ve gizemli bilgileri büyük bir keyifle okuyacaksınız. Şamanın kozmik yolculuğu ile başlayıp günümüz gençliğinin bu özel insanlara nasıl baktığına kadar birçok farklı perspektifi de göreceksiniz.

Yazar’a yayın hayatında başarılar diliyorum.”

Eray Emin Aydemir kimdir?

1983 yılında İstanbul Feriköy'de doğdu. Finans sektöründe çalışmasının ardından 2008 yılında radikal bir karar alarak spor basınına geçiş yaptı. Sırasıyla Medyaspor ve Sporx'te çalıştı. Futbol Extra Dergisi'nde Yazı İşleri Sorumlusu görevini yaptı. 2015 yılında Cumhuriyet Gazetesi web sitesinde spor içeriğini yönetti. Daha sonra bir yıl boyunca gazetenin spor servisinde Beşiktaş muhabirliği yaptı. Bu süre zarfında ayrıca Gözden Dergisi ve Standart Dergi'de bilim-teknoloji içerikli yazılar yazdı. Şu an Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından yayımlanan Çelik Yapılar dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren yazarın Şeytanın Notaları, Timsahın Gözyaşları, Yeni Dünyanın Dini Futbol, Ölümsüzlüğe Uyanış, Nazi Dini ve Hitler'in Gizemleri ve Ezoterik Açıdan Türk Şamanizmi isimli kitapları bulunmaktadır.