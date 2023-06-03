F.Bahçe G.Saray'ı işte bunun için alkışlamayacak. 2007'deki sulu derbiyi unutamadılar

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray- Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçeli futbolcuların Galatasaraylı futbolcuları son maçta alkışlayacağı merak konusu oldu. Hemen ardından akıllara 2007'de Ali Sami Yen'de oynanan 'Sulu derbi' geldi.

F.Bahçe G.Saray'ı işte bunun için alkışlamayacak. 2007'deki sulu derbiyi unutamadılar

Abdullah Şaşkın- YENİÇAĞ

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yarın Fenerbahçe ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Herkesin merak ettiği şu: Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı alkışlayacak mı?

Bu soruyu soran herkese Fenerbahçeliler geçmişi hatırlatıyor. 2007'deki o maçı. Tarihe "Sulu derbi' olarak geçen karşılaşmayı.

Fenerbahçe 2006-2007 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray'la maçı vardı; deplasmanda. Yani Ali Sami Yen'de.

O zaman da aynı soru gündemdeydi: Galatasaray Fenerbahçe'yi alkışlayacak mı?

Takımlar sahaya çıktığında ise... Ne alkışı! Sahaya pet su şişelerinin yanı sıra yabancı madde yağdı. Hem de maç boyunca.

Nerede Fenerbahçeli futbolcu varsa oraya yağdı maddeler! Hatta Galatasaraylı futbolculara bile geldi.

Hakem Bülent Demirlek defalarca durdurdu karşılaşmayı. Hatta bir ara tatil edilecek mi diye merak da edildi.

Maç o şekilde tamamlandı. Fenerbahçe, 24. dakikada Lugano, 39. dakikada da Edu'nun golleriyle öne geçti. Galatasaray buna 89'da Arda ile karşılık verebildi. Maç 2-1 bittiğinde yine kıyamet koptu adeta.

İşte şimdi bu maç yine gündemde.

Fenerbahçeliler "Galatasaray'ı alkışlayacak mı?" sorusuna bu maçı gösteriyor işte.

O tarini maçın kadroları şöyleydi:

GALATASARAY: 1 - FENERBAHÇE: 2
Stat: Ali Sami Yen
Hakemler: Bülent Demirlek, Baki Tuncay Akkın, Cemal Gemici

Galatasaray: Mondragon, Cihan (Dk. 60 Hasan Kabze), Song, Tomas, Orhan, Sabri, Mehmet Topal (Dk. 53 Arda), İnamoto, Ayhan, Necati (Dk. 65 Hakan Şükür), Ümit Karan

Fenerbahçe: Serdar, Önder, Lugano, Edu, Ümit Özat, Serkan (Dk. 84 Mehmet Yozgatlı) , Aurelio, Deniz, Tuncay, Tümer (Dk. 66 Kemal), Kezman

Goller: Dk. 24 Lugano, Dk. 39 Edu (Fenerbahçe) Dk. 89 Arda (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Dk. 29 Lugano, Dk. 68 Serdar, Dk. 90 Deniz (Fenerbahçe), Dk. 38 Cihan, Dk. 76 Arda, Dk. 80 Orhan, Dk. 81 Sabri (Galatasaray)

Maçtan fotoğraflar da şöyle:

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