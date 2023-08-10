F.Bahçe Maribor ve Neftçi Beşiktaş maçlarının kanalları belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin bu akşam oynayacakları maçları yayınlayacak kanallar belli oldu.

F.Bahçe Maribor ve Neftçi Beşiktaş maçlarının kanalları belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 3 temsilcimiz bu akşam sahaya çıkacak.

Karşılaşmaları yayınlayacak kanallar belli oldu.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe-Maribor maçı maçı saat 21.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Neftçi Arena’da oynanacak Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı maçı saat 20.00'den itibaren Haber Global'den şifresiz olarak ekrana gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor-Osijek maçı maçı saat 21.00'de başlayacak ve TV8,5'tan şifresiz yayınlanacak.

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