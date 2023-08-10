F.Bahçe Maribor ve Neftçi Beşiktaş maçlarının kanalları belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 3 temsilcimiz bu akşam sahaya çıkacak.
Karşılaşmaları yayınlayacak kanallar belli oldu.
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe-Maribor maçı maçı saat 21.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Neftçi Arena’da oynanacak Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı maçı saat 20.00'den itibaren Haber Global'den şifresiz olarak ekrana gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor-Osijek maçı maçı saat 21.00'de başlayacak ve TV8,5'tan şifresiz yayınlanacak.