F.Bahçe mi G.Saray mı derken Isco'nun yeni takımı belli oldu

İspanyol yıldız Isco, 6 ay önce Sevilla'dan ayrılmıştı.

Ardından oyuncunun ismi çeşitli kulüplerle anılmıştı. Hatta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de adı geçmişti.

İspanyol basınından Munda Deportivo, Isco'nun Rayo Vallecano ile anlaştığını duyurdu.

Haberde kulübün Isco için görkemli bir imza töreni düzenleyeceği de belirtildi.

İspanyol yıldız için Porto'nun da devreye girdiği ancak transferin teknik direktör Sergio Conceiçao'ya takıldığı haberin içinde yer aldı.

Real Madrid 2013-14 sezonu başında Isco'yu Malaga'dan 30 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Oyuncu 2022-23 sezonunda bedelsiz şekilde Sevilla'ya imza atmıştı.