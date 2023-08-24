F.Bahçe Twente maçı öncesi İsmail Kartal'dan flaş karar. İlk 11'i belirledi

Fenerbahçe, bu akşam kendi sahasında çok önemli bir sınava çıkacak. Sarı lacivertli takım

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi konuk edecek.

Saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi İngiliz Andly Madley. Mücadele S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında "Bugüne kadar oynadığımız her takıma saygı duyuyoruz ama bu maç bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın da desteğiyle burada iyi oynayarak 2. maç öncesinde avantaj elde etmek istiyoruz. Şu ana kadar birkaç sakat oyuncumuz var. Bunlar bizim bazı bölgelerde gücümüzü azaltıyor. Azaltıyor dememdeki amacım şu an oralarda çok rotasyon yapamıyoruz ve fazla yük biniyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kartal'ın bu akşamki maçta Szymanski'yi ilk 11'de görevlendirmeyi kararlaştırdığı öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

